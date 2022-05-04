Малкин прокомментировал ситуацию с продлением контрактом в «Питтсбурге»

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пока не думает о своем новом контракте с клубом.

Напомним, что в первом матче серии плей-офф команда 35-летнего хоккеиста обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем овертайме со счетом 4:3.

Добавим, что Малкин стал автором решающей шайбы.

«Сейчас не думаю о своем контракте. Сейчас пора веселиться, проводить матчи. Я пропустил полсезона, это была тяжелая травма для меня. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы сделать всё возможное для победы. Я всё еще чувствую, что могу делать всё на льду», — приводит слова Малкина Pens Inside Scoop.

Отметим, что второй матч плей-офф также состоиится в Нью-Йорке 6 мая.