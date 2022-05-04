Российский защитник Динар Хафизуллин подписал контракт с «Ак Барсом».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 33-летним хоккеистом будет действовать до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне Хафизуллин выступал за «Салават Юлаев». Динар провел в уфимском клубе 45 игр, в которых набрал 12 (3+9) очков.

«Рад вернуться в родной город и клуб. Перед «Ак Барсом» всегда стоят высокие цели, команда борется за лидирующие позиции. Надеюсь, мы сможем выполнить поставленные задачи, завоевать Кубок Гагарина и порадовать весь Татарстан», - заявил Хафизуллин.

Добавим, что защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА.