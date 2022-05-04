Бочаров объяснил причины ухода из московского «Динамо»

Российский голкипер Иван Бочаров высказался по поводу своего ухода из московского «Динамо».

Напомним, что 26-летний покинул столичную команду и подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

«Последние два сезона «Динамо» пыталось меня мотивировать подписанием какого-то вратаря. Это казалось мне странным, когда можно было просто поговорить по душам, но этого разговора не было. Проблема игры в плей-офф лежала в области психологии. Где-то я не справлялся с ответственностью, которая на мне лежала», — приводит «Чемпионат» слова Бочарова.

В минувшем сезоне Иван провел 37 матчей в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. Еще пять встреч вратарь сыграл в розыгрыше Кубка Гагарина.