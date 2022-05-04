Малкин повторил рекорд Ягра в «Питтсбурге» в матчах плей-офф Кубка Стэнли

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заработал два очка за результативность в стартовом матче Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3).

По итогам этого матча российский нападающий Малкин забросил в общей сложности свою 65-ю шайбу в плей-офф турнира, что позволило ему сравняться с Яромиром Ягром и разделить с ним третью позицию в клубе по этому показателю.

Встреча завершилась в третьем овертайме со счетом 4:3. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин принес команде победу точным броском на 106-й минуте. Кроме того, в его активе одна голевая передача.