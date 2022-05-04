Чешские легионеры покидают «Трактор», расторгнув контракты в одностороннем порядке

Генеральный директор челябинского «Трактора» Илья Савин рассказал о том, что все чешские хоккеисты покинут команду и не примут участия в следующем сезоне КХЛ.

«На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ. В клубе понимают их позицию.

Как это будет выглядеть с юридической точки зрения? Как досрочное расторжение контракта по инициативе хоккеиста», - приводит слова Савина клубный телеграм-канал челябинцев.

Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» добрался до финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина, в котором уступил магнитогорскому «Металлургу». Обладателем трофея стал ЦСКА.