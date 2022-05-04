ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чешские легионеры покидают «Трактор», расторгнув контракты в одностороннем порядке

Судьба остальных иностранцев в команде пока не ясна
04 мая 2022 17:44
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор челябинского «Трактора» Илья Савин рассказал о том, что все чешские хоккеисты покинут команду и не примут участия в следующем сезоне КХЛ.

«На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ. В клубе понимают их позицию.

Как это будет выглядеть с юридической точки зрения? Как досрочное расторжение контракта по инициативе хоккеиста», - приводит слова Савина клубный телеграм-канал челябинцев.

Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» добрался до финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина, в котором уступил магнитогорскому «Металлургу». Обладателем трофея стал ЦСКА.

источник: ХК «Трактор»
Это интересно:
«Сенсационного ничего нет». Третьяк - о решении властей Австралии ввести против него санкции
Третьяк не видит ничего сенсационного в этом событии.
04.05.2022 17:51
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Чешские легионеры покидают «Трактор», расторгнув контракты в одностороннем порядке
Судьба остальных иностранцев в команде пока не ясна
04.05.2022 17:44
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Малкин повторил рекорд Ягра в «Питтсбурге» в матчах плей-офф Кубка Стэнли
В стартовой встрече с «Рейнджерс» форвард набрал два балла за результативность.
04.05.2022 16:36
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Любимов подписал контракт со «Спартаком»
Нападающий уже выступал за красно-белых.
04.05.2022 14:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бочаров объяснил причины ухода из московского «Динамо»
Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили ЦСКА (0-4).
04.05.2022 13:29
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Хафизуллин подписал контракт с «Ак Барсом»
Хоккеист является воспитанником казанского клуба.
04.05.2022 11:43
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Малкин прокомментировал ситуацию с продлением контрактом в «Питтсбурге»
Действующее соглашение истекает по итогам текущего чемпионата.
04.05.2022 10:52
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кузнецов прокомментировал свою заброшенную шайбу в матче с «Флоридой»
Нападающий поразил ворота другого россиянина.
04.05.2022 09:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» по отраженным броскам в одном матче
Россиянин является претендентом на «Везину Трофи».
04.05.2022 09:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Колорадо» разгромило «Нэшвилл» в стартовом матче плей-офф, «Калгари» обыграл «Даллас»
Очки набрал лишь один российский хоккеист.
04.05.2022 08:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кто сбежит с затонувшей «субмарины»? Пять звезд «Вильярреала» для топ-клубов
Команда Унаи Эмери повторила путь «Аякса» и «Монако», сравнительно недавно тоже сенсационно добиравшихся до полуфинала Лиги чемпионов. По традиции, клуб-выскочку летом ждет неминуемая распродажа.
Народная игра «найди тренера для «Спартака». Продолжение следует
Слухи твердят о начале красно-белыми поиска нового главного тренера.
Меняйте джекпоны на фрибеты по выгодному курсу! Новая акция от «Лиги Ставок» продлится больше месяца
С 4 мая по 6 июня 2022 года клиенты букмекерской компании «Лига Ставок» смогут получать фрибеты в обмен на джекпоны, которые начисляются им для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Овечкин вернулся с победой, Малкин забил в третьем овертайме! Успехи россиян на старте Кубка Стэнли (видео)
В первых матчах стартового раунда плей-офф НХЛ шайба Евгения Малкина принесла «Питтсбургу» волевую победу над «Рейнджерс» (4:3ОТ), а Александр Овечкин поучаствовал в выездном успехе «Вашингтона» против «Флориды» (4:2).
Сказка от Эмери продолжалась час… Как «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, все-таки потопив «Вильярреал»
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа в гостях одержала волевую победу над прошлогодним победителем Лиги Европы (3:2) и сыграет в главном матче третий раз за пять лет.
Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го
30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!
Назло бабушке отморозят себе уши. Как финны, шведы и латыши бьют своих ради войны с КХЛ
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
Светлое будущее и мрачные перспективы РПЛ в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Беспредел продолжается. Как Европа взяла российский футбол в осаду — и что всё это значит
Российский футбол решили забанить еще на сезон. Такой вердикт вынес в понедельник 2 мая УЕФА, и это было очень ожидаемо.
В считанные часы Медведев может опять стать №1 в мире! Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика