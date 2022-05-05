«Каролина» одержала вторую победу в серии с «Бостоном», на счету Кочеткова 29 сейвов

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» на своем поле обыграли «Бостон Брюинз» (5:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды по дублю записали на свой счет Себастьян Ахо (16-я и 22-я минуты) и Нино Нидеррайтер (39, 60). Еще одну шайбу забросил Йеспер Фаст (14). Гости ответили двумя голами Патриса Бержерона (35, 53).

Российский голкипер хозяев Петр Кочетков провел свою дебютную игру в Кубке Стэнли, отразив 29 бросков из 31. Хоккеист вышел на лед на восьмой минуте первого периода. Его партнер по команде, а именно форвард Андрей Свечников отличился результативной передачей.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Третий матч состоится 7 мая в Бостоне.