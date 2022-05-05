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Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе-Бэй» на выезде обыграть «Торонто»

Игроки «Лайтнинг» забросили пять шайб в ворота своего соперника в прошедшей встрече.
05 мая 2022 08:25
автор: Владислав Корегин

Второй матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой гостевой команды со счетом 5:3.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал российский форвард «молний» Никита Кучеров, отличившийся заброшенной шайбой на 30-й минуте, а также отдавший два ассиста. По голу забили Виктор Хедман (20), Кори Перри (23), Брэндон Хагель (42) и Брейден Пойнт (46). Голкипер Андрей Василевский оформил 31 сейв из 34 возможных.

В составе хозяев шайбы забросили Майкл Бантинг (28), Митчелл Марнер (52), Александр Керфут (56). Нападающий Илья Михеев не набрал результативных очков.

Таким образом, «Тампа» сравняла счет в серии – 1-1. Третий матч между командами состоится 7 мая на домашней арене «Лайтнинг».

источник: «Советский спорт»
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