«Миннесота» на своей площадке обыграла «Сент-Луис», Капризов оформил хет-трик

«Миннесота Уайлд» дома крупно победила «Сент-Луис Блюз» (6:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов записал на свой счет три заброшенные шайбы на 20-й, 52-й и 53-й минутах. Дубль на счету Йоэля Эрикссона Эка (10, 21), еще один гол забил Фредерик Годро (14).

В составе «Блюз» шайбы забросили Джордан Кайру (33) и Владимир Тарасенко (45). Россиянин также оформил результативный пас. Его соотечественник, а именно форвард Павел Бучневич также отличился одним ассистом.

Добавим, что «Миннесота» сравняла счет в серии – 1:1. Третий матч между командами пройдет 7 мая в Сент-Луисе.