НХЛ признала Капризова первой звездой матча между «Миннесотой» и «Сент-Луисом»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой второго матча серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (6:2).

Отметим, что 25-летний хоккеист провел на льду 17 минут 35 секунд и отличился тремя заброшенными шайбами. Россиянин стал первым игроком в истории «дикарей», оформившим хет-трик в рамках игр плей-офф НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк, записавший на свой счет два гола и одну результативную передачу. Тройку лучших замкнул голкипер победившей команды Марк-Андре Флери, отразивший 32 сейва.

Напомним, что «Миннесота» сравняла счет в серии – 1:1. Третий матч между командами пройдет 7 мая в Сент-Луисе.