«Торонто» – «Тампа-Бэй». Кучеров признан второй звездой встречи

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в тройку лучших игроков второго матча серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3).
По информации источника, 28-летний хоккеист был признан второй звездой прошедшей встречи. Форвард отличился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
Первой звездой игры стал шведский защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, набравший 4 (1+3) очка. Тройку лучших замкнул форвард «Торонто» Митчелл Марнер, на счету которого гол и ассист.
Добавим, что благодаря победе в сегодняшнем матче «Тампа-Бэй» сравняла счет в серии – 1-1. Третий матч между командами состоится 7 мая на домашней арене «молний».
источник: NHL (НХЛ)