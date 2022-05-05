Шипачев и Войнов официально перешли из московского «Динамо» в «Ак Барс»

Пресс-служба «Ак Барса» объявила о подписании контрактов с двумя игроками московского «Динамо» – защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачева.

Отмечается, что хоккеисты были обменены в казанский клуб за денежную компенсацию. Как сообщает источник, Войнов и Шипачев заключили трудовые соглашения с командой из Татарстана до конца сезонов-2022/23 и 2023/24 соответственно.

Добавим, что в прошедшем сезоне 35-летний Шипачев принял участие в 59 матчах «Динамо», отличившись 27 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Что касается Войнова, то на счету 32-летнего россиянина 41 (10+31) набранное очко в 51 встрече за москвичей.

Ранее сообщалось о том, что московское «Динамо» получит за переход Шипачева, Войнова, а также форварда Станислава Галиева в «Ак Барс» символическую денежную компенсацию в размере 1000 рублей.