Капризов стал девятым хоккеистом из России, забросившим три шайбы в матче плей-офф НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился тремя заброшенными шайбами во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (6:2).

Отметим, что 25-летний хоккеист стал девятым россиянином в истории НХЛ, оформившим хет-трик в рамках плей-офф. Ранее по три гола в одном матче Кубка Стэнли забивали Павел Буре, Валерий Каменский, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, Андрей Свечников и Денис Гурьянов.

Добавим, что в нынешнем сезоне Капризов принял участие в 83 матчах «Миннесоты», набрав 111 (50+61) очков. Его команда сравняла счет в серии с «Блюз» – 1:1. Третья игра между клубами состоится 7 мая в Сент-Луисе.