Агент Шипачева и Войнова высказался по поводу перехода игроков в «Ак Барс»

Агент Станислав Романов, клиентами которого являются защитник Вячеслав Войнов и нападающий Вадим Шипачев, прокомментировал переход своих подопечных из московского «Динамо» в «Ак Барс».

Ранее стало известно, что хоккеисты были обменены в казанский клуб за денежную компенсацию. Согласно информации пресс-службы команды из Татарстана, Войнов и Шипачев заключили трудовые соглашения до конца сезонов-2022/23 и 2023/24 соответственно.

– Переговоры прошли нормально, все хорошо, никаких проблем не было ни с одной, ни с другой стороны. Все стороны довольны состоявшейся сделкой. Хочется пожелать ребятам хорошей и продуктивной игры на новом месте, – приводит слова Романова «Чемпионат».

Добавим, что в прошедшем сезоне 35-летний Шипачев принял участие в 59 матчах «Динамо», отличившись 27 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.

Что касается Войнова, то на счету 32-летнего россиянина 41 (10+31) набранное очко в 51 встрече за бело-голубых.