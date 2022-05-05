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Агент Шипачева и Войнова высказался по поводу перехода игроков в «Ак Барс»

Сегодня, 5 мая, стало известно о том, что хоккеисты покинули состав «Динамо» и присоединились к команде из Казани.
05 мая 2022 11:36
автор: Владислав Корегин

Агент Станислав Романов, клиентами которого являются защитник Вячеслав Войнов и нападающий Вадим Шипачев, прокомментировал переход своих подопечных из московского «Динамо» в «Ак Барс».

Ранее стало известно, что хоккеисты были обменены в казанский клуб за денежную компенсацию. Согласно информации пресс-службы команды из Татарстана, Войнов и Шипачев заключили трудовые соглашения до конца сезонов-2022/23 и 2023/24 соответственно.

– Переговоры прошли нормально, все хорошо, никаких проблем не было ни с одной, ни с другой стороны. Все стороны довольны состоявшейся сделкой. Хочется пожелать ребятам хорошей и продуктивной игры на новом месте, – приводит слова Романова «Чемпионат».

Добавим, что в прошедшем сезоне 35-летний Шипачев принял участие в 59 матчах «Динамо», отличившись 27 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.

Что касается Войнова, то на счету 32-летнего россиянина 41 (10+31) набранное очко в 51 встрече за бело-голубых.

источник: Чемпионат.com
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