Сборная России по хоккею победила молодежную команду страны на турнире в Санкт-Петербурге

Основная сборная России по хоккею в матче турнира в Санкт-Петербурге победила молодежную сборную России со счетом 4:2.

В составе молодежки, возглавляемой Владимиром Филатовым, большинство реализовали Матвей Аверочкин (10-я минута) и Владимир Грудинин (40).

У основной команды, которую в Санкт-Петербурге тренирует Сергей Зубов, забивали Максим Кровяков (20), Никита Тертышный (51), Марат Хуснутдинов (51) и Никита Чибриков, поразивший пустые ворота (58).

6 мая основная сборная России сыграет с Белоруссией, которая на следующий день проведет матч с молодежной командой «красной машины».

Хоккей

Турнир в Санкт-Петербурге

Россия – Россия (U-20) – 4:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Голы:

0:1 – Аверочкин (Кузьминов, Новиков), 9:34 (Бол.)

1:1 – Кровяков (Алалыкин), 19:29

1:2 – Грудинин (Мичков, Федотов), 39:51 (Бол.)

2:2 – Тертышный (Морозов, Хайруллин), 50:19

3:2 – Хуснутдинов (Чибриков), 50:31

4:2 - Чибриков (Коробкин), 57:49 (П.В.)

Вратари: М. Третьяк (00:00-40:00), Дм. Николаев (40:00-60:00) – В. Пекса (00:00-30:54), С. Иванов (30:54-57:35), (57:49-58:20)