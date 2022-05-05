Капитан «Металлурга» Яковлев продлил контракт на три года

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев продолжит выступления за магнитогорский клуб. Сегодня, 5 мая, 30-летний хоккеист продлил контракт на три сезона.

Напомним, Яковлев – воспитанник «Магнитки». В прошедшем сезоне «регулярки» он провел 72 матча и набрал 31 (4+27) очко. Кроме того, защитник помог команде дойти до финала Кубка Гагарина. В его активе 15 (2+13) очков.

Добавим, что в КХЛ Яковлев также играл за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА.