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Сергей Зубов: Мы почувствовали давление от дерзкой и быстрой молодежной команды

Сборная России победила со счетом 4:2.
05 мая 2022 20:00

Главный тренер сборной России Сергей Зубов дал комментарий после победы своей команды над молодежной сборной страны в товарищеском турнире, который проходил в Санкт-Петербурге.

«Хорошая, напряженная игра. Мы почувствовали давление от дерзкой и быстрой молодежной команды. Было трудно в третьем периоде переломить ход встречи. Понравились движение и накал», - приводит слова специалиста «СЭ».

В составе молодежки, возглавляемой Владимиром Филатовым, большинство реализовали Матвей Аверочкин (10-я минута) и Владимир Грудинин (40).

У основной команды, которую в Санкт-Петербурге тренирует Сергей Зубов, забивали Максим Кровяков (20), Никита Тертышный (51), Марат Хуснутдинов (51) и Никита Чибриков, поразивший пустые ворота (58).

6 мая основная сборная России сыграет с Белоруссией, которая на следующий день проведет матч с молодежной командой «красной машины».

источник: «Спорт-Экспресс»
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