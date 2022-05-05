МЧМ-2023, который отняли у России, пройдет в Канаде

Молодежный чемпионат мира, намеченный на 2023 год, примут Галифакс и Монктон. Об этом сообщает пресс-служба Канадской хоккейной ассоциации.

Напомним, изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, однако, Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла соревнования из России.

Ранее стало известно, что Россия пропустит ЧМ-2022 в Финляндии, не сыграет на юниорском чемпионат мира, молодежном женском чемпионате мира, а также пропустит перенесенный молодежный МЧМ, который должен пройти в августе этого года.