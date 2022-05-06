Две передачи и гол Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Питтсбург» и сравнять счет в серии

«Рейнджерс» дома победили «Питтсбург» со счетом 5:2 во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
В составе «рейнджеров» забивали Эндрю Копп (7-я минута), Райан Строум в большинстве (23), Крис Крайдер (33), Артемий Панарин (49), записавший на свой счет также две голевые передачи, и Франк Ватрано (50). Российский вратарь команды Игорь Шестеркин отбил 39 из 41 броска по своим воротам.
У «пингвинов» заброшенными шайбами отличились Джейк Гюнцел (9) и Сидни Кросби (39).
По итогам данного матча россиянин Панарин был признан первой звездой встречи.
Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счет в серии: 1-1.
Третий матч между командами пройдет 8 мая в Питтсбурге
Кубок Стэнли
1-й раунд. 2-й матч
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Питтсбург Пингвинз» - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы:
1:0 – Копп (Браун, Панарин), 6:50
1:1 – Гюнцел (Кросби, Петтерссон), 8:52
2:1 – Строум (Панарин, Фокс), 22:59 (Бол.)
3:1 – Крайдер (Миллер, Ватрано), 32:06
3:2 – Кросби (Мэтисон, Раст), 38:34
4:2 – Панарин (Миллер, Ватрано), 48:02
5:2 – Ватрано (Шнайдер), 49:49
Вратари: Шестеркин 39/41 – Доминге 35/40.
Счет в серии: 1-1