Две передачи и гол Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Питтсбург» и сравнять счет в серии

«Рейнджерс» дома победили «Питтсбург» со счетом 5:2 во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

В составе «рейнджеров» забивали Эндрю Копп (7-я минута), Райан Строум в большинстве (23), Крис Крайдер (33), Артемий Панарин (49), записавший на свой счет также две голевые передачи, и Франк Ватрано (50). Российский вратарь команды Игорь Шестеркин отбил 39 из 41 броска по своим воротам.

У «пингвинов» заброшенными шайбами отличились Джейк Гюнцел (9) и Сидни Кросби (39).

По итогам данного матча россиянин Панарин был признан первой звездой встречи.

Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счет в серии: 1-1.

Третий матч между командами пройдет 8 мая в Питтсбурге

Кубок Стэнли

1-й раунд. 2-й матч

«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Питтсбург Пингвинз» - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Копп (Браун, Панарин), 6:50

1:1 – Гюнцел (Кросби, Петтерссон), 8:52

2:1 – Строум (Панарин, Фокс), 22:59 (Бол.)

3:1 – Крайдер (Миллер, Ватрано), 32:06

3:2 – Кросби (Мэтисон, Раст), 38:34

4:2 – Панарин (Миллер, Ватрано), 48:02

5:2 – Ватрано (Шнайдер), 49:49

Вратари: Шестеркин 39/41 – Доминге 35/40.

Счет в серии: 1-1