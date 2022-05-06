«Флорида» сравняла счет в серии с «Вашингтоном», победив дома

«Флорида» победила дома «Вашингтон» со счетом 5:1 во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

У «пантер» забивали Аарон Экблад (17-я минута), Александр Барков (18), Мэйсон Марчмент (24), Антон Лунделл (36) и Картер Верхеге (38). Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

В составе «Кэпиталз» большинство реализовал Никлас Бэкстрем, одним из ассистентов которого был Александр Овечкин. Российский вратарь Илья Самсонов вошел в игру после второго периода и отбил все 17 бросков.

Таким образом, «Флорида» сравняла счет в серии: 1-1.

Третий матч между командами пройдет 7 мая в Вашингтоне.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд. 2-й матч

«Флорида Пантерз» - «Вашингтон Кэпиталз» - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Экблад (Барков), 16:20

2:0 – Барков (Дюклер, Юбердо), 17:58

2:1 – Бэкстрем (Карлсон, Овечкин), 22:44 (Бол.)

3:1 – Марчмент (Жиру, Монтур), 23:11

4:1 – Лунделл (Верхеге, Райнхарт), 35:24

5:1 – Верхеге (Форслинг, Гудас), 37:32

Вратари: Бобровский 26/27 – Ванечек 14/19, Самсонов 17/17.

Счет в серии: 1-1