«Флорида» сравняла счет в серии с «Вашингтоном», победив дома

«Флорида» победила дома «Вашингтон» со счетом 5:1 во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
У «пантер» забивали Аарон Экблад (17-я минута), Александр Барков (18), Мэйсон Марчмент (24), Антон Лунделл (36) и Картер Верхеге (38). Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.
В составе «Кэпиталз» большинство реализовал Никлас Бэкстрем, одним из ассистентов которого был Александр Овечкин. Российский вратарь Илья Самсонов вошел в игру после второго периода и отбил все 17 бросков.
Таким образом, «Флорида» сравняла счет в серии: 1-1.
Третий матч между командами пройдет 7 мая в Вашингтоне.
НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд. 2-й матч
«Флорида Пантерз» - «Вашингтон Кэпиталз» - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Голы:
1:0 – Экблад (Барков), 16:20
2:0 – Барков (Дюклер, Юбердо), 17:58
2:1 – Бэкстрем (Карлсон, Овечкин), 22:44 (Бол.)
3:1 – Марчмент (Жиру, Монтур), 23:11
4:1 – Лунделл (Верхеге, Райнхарт), 35:24
5:1 – Верхеге (Форслинг, Гудас), 37:32
Вратари: Бобровский 26/27 – Ванечек 14/19, Самсонов 17/17.
Счет в серии: 1-1