Овечкин – после поражения «Вашингтона» от «Флориды»: 1-1 в серии — это хороший сценарий

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий после поражения своей команды от «Флориды» (1:5) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

Сам Овечкин отличился в данной игре голевой передачей.

«Всякое бывает. Нужно продолжать играть. 1-1 в серии — это хороший сценарий для нас. Мы знали, что это будет тяжёлая и длинная серия. Просто нужно идти вперёд и забыть о поражении. Неважно, какой счёт», - приводит слова хоккеиста RT, ссылаясь на The Washington Post.

Третий и четвертый матч между командами пройдут 7 и 10 мая в Вашингтоне.