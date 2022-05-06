Гол Тренина не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Колорадо» в Кубке Стэнли

«Нэшвилл» проиграл в гостях «Колорадо» со счетом 1:2 ОТ во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами: На гол нападающего «Эвеланш» Натана МакКиннона (6-я минута) «Прейдаторз» ответили точным бросков российского форварда Якова Тренина (16).

Победный гол, забитый в овертайме, оказался на счету защитника «Колорадо» Кэйла Макара (69).

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу клуба из Денвера.

Третий матч между командами пройдет 7 мая в Нэшвилле.

НХЛ

«Колорадо Эвеланш» - «Нэшвилл Предаторз» - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – МакКиннон (Джонсон), 5:25

1:1 – Тренин (Каррье, Йоси), 15:19

2:1 – Макар (Тэйвс, Штурм), 68:31

Счет в серии: 2-0