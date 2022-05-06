«Даллас» победил «Калгари» в Кубке Стэнли и получил преимущество своего льда

«Даллас» победил в гостях «Калгари» со счетом 2:0 во втором матче первого раунда Кубка Стэнли

В составе «Старз» забивали Джо Павелски на 8-й минуте и Михаэль Раффль, поразивший пустые ворота.

Счет в серии стал 1-1. Таким образом, «звезды» теперь имеют преимущество своего льда.

Следующий матч между командами пройдет 8 мая в Далласе.

НХЛ

Кубок Стэнли. 2-й матч

«Калгари Флэймз» - «Даллас Старз» - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Павелски (Робертсон), 7:47

0:2 – Раффль (Хаканпя, Сегин), 58:51 (П.В.)

Счет в серии: 1-1