«Металлург» продлил контракт с главным тренером Воробьевым

Магнитогорский «Металлург» объявил о продлении контракта с главным тренером Ильей Воробьевым на два года.

Напомним, в только что завершившемся сезоне «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, где в семиматчевой серии уступил ЦСКА.

Добавим, что Воробьев уже выигрывал с «Металлургом» главный трофей КХЛ, когда в финале привел команду к победе над тем же ЦСКА (4-3) в 2016 году.

Воробьев непрерывно работает в «Металлурге» после возвращения в команду в 2019 году.