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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тимкин стал игроком «Салавата Юлаева»

Российский хоккеист подписал с командой контракт на два сезона.
06 мая 2022 16:25
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о том, что клуб подписал контракт с форвардом Евгением Тимкиным.

Как утверждает источник, уфимская команда заключила с 31-летним россиянином трудовое соглашение до 30 апреля 2024 года.

Добавим, что ранее в своей карьере Тимкин выступал за «Авангард», «Витязь», СКА и магнитогорский «Металлург». Всего на счету хоккеиста 725 матчей в рамках КХЛ, в которых он забросил 88 шайб и отдал 79 результативных передач.

В составе «Металлурга» нападающий дважды завоевал Кубок Гагарина.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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