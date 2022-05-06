Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тимкин стал игроком «Салавата Юлаева»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о том, что клуб подписал контракт с форвардом Евгением Тимкиным.

Как утверждает источник, уфимская команда заключила с 31-летним россиянином трудовое соглашение до 30 апреля 2024 года.

Добавим, что ранее в своей карьере Тимкин выступал за «Авангард», «Витязь», СКА и магнитогорский «Металлург». Всего на счету хоккеиста 725 матчей в рамках КХЛ, в которых он забросил 88 шайб и отдал 79 результативных передач.

В составе «Металлурга» нападающий дважды завоевал Кубок Гагарина.