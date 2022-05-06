«Металлург» планирует подписать однолетний контракт с голкипером клуба Кошечкиным

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщил о том, что в данный момент клуб ведет переговоры с голкипером Василием Кошечкиным по поводу продления трудового соглашения.

Отметим, что 39-летний россиянин претендует на приз лучшего вратаря КХЛ в сезоне-2021/22.

– Мы находимся в процессе обсуждения нового однолетнего контракта с вратарем Василием Кошечкиным, – приводит слова Гомоляко «Чемпионат».

Добавим, что Кошечкин вернулся в «Металлург» в мае 2013 года. Вместе с магнитогорцами он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ голкипер провел 735 матчей. Его средний процент отраженных бросков составляет 92,9.