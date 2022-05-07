«Миннесота» обыграла «Сент-Луис», Капризов забросил шайбу и отдал голевой пас

Хоккеисты «Миннесоты» нанесли поражение игрокам «Сент-Луиса» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:1.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой. Кроме того, нападающий отдал голевой пас.
Его соотечественники – нападающие «Блюз» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич покинули лед без набранных очков.
Таким образом, «Миннесота» повела в серии – 2-1. Следующий матч состоится 8 мая и пройдет на домашней арене «Сент-Луиса».
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Сент-Луис» – «Миннесота» – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы:
0:1 – 2 Гринуэй (Фолиньо, Эрикссон Эк)
0:2 – 3 Капризов (Хартман)
0:3 – 28 Зукарелло-Асен (Сперджен, Капризов)
0:4 – 42 Эрикссон Эк (Фолиньо)
1:4 – 43 О′Райлли (Парайко)
1:5 – 53 Брудин (Хартман)
Вратари: Хуссо 28/32 – Флери 29/30.
Счет в серии: 1-2