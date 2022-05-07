«Миннесота» обыграла «Сент-Луис», Капризов забросил шайбу и отдал голевой пас

Оливейра сам лишил себя пояса, но все равно победит! Расклады на UFC 274

Чарльз Оливейра провалил взвешивание и точно не получит чемпионский пояс в легком весе, однако его ожидавшийся всеми поединок против Джастина Гейджи все равно состоится в ночь на 8 мая в Финиксе. А еще мы увидим титульный бой в женском минимальном весе и кровавую битву между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.