«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» и повел в серии

«Эдмонтон» в гостях победил «Лос-Анджелес» со счетом 8:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

В составе «нефтяников» хет-трик оформил Эвандер Кейн (27-я, 30-я и 60-я минуты), отправивший третью шайбу в ворота соперника в большинстве, авторами дубля стали Зак Хаймен (7, 28), один раз реализовавший численное преимущество, и Райан Ньюджент-Хопкинс (55, 56), при этом разгром начал Леон Драйзайтль (4).

У «королей» забивали Анже Копитар (31) и Филлип Дано в большинстве (38).

Добавим, что последний раз «Эдмонтон» забивал восемь голов в плей-офф в 1990 году, когда в финале победил «Чикаго» (8:4). В итоге, тогда «Ойлерз» выиграли решающую серию и стали обладателями Кубка Стэнли.

В текущем сезоне они повели в первом раунде со счетом 2-1. Следующая игра между командами пройдет 9 мая в Лос-Анджелесе.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд. 3-й матч.

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эмонтон Ойлерз» - 2:8 (0:2, 2:3, 0:3)

Голы:

0:1 – Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 3:50

0:2 – Хаймен (Бэрри, Макдэвид), 6:07 (Бол.)

0:3 – Кейн (Сиси), 26:27

0:4 – Хаймен (Драйзайтль), 27:42

0:5 – Кейн (Пулюярви, Сиси), 26:27

1:5 – Копитар, 30:07

2:5 – Дано (Копитар, Кемпе), 37:29 (Бол.)

2:6 – Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Хаймен), 54:19

2:7 – Ньюджент-Хопкинс (Райан, Арчибальд), 55:40

2:8 – Кейн (Сиси, Ньюджент-Хопкинс), 59:40

Счет в серии: 1-2