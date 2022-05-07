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«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» и повел в серии

«Ойлерз» впервые с 1990 года забросили восемь шайб в плей-офф НХЛ.
07 мая 2022 09:03
автор: Максим Скороходов

«Эдмонтон» в гостях победил «Лос-Анджелес» со счетом 8:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

В составе «нефтяников» хет-трик оформил Эвандер Кейн (27-я, 30-я и 60-я минуты), отправивший третью шайбу в ворота соперника в большинстве, авторами дубля стали Зак Хаймен (7, 28), один раз реализовавший численное преимущество, и Райан Ньюджент-Хопкинс (55, 56), при этом разгром начал Леон Драйзайтль (4).

У «королей» забивали Анже Копитар (31) и Филлип Дано в большинстве (38).

Добавим, что последний раз «Эдмонтон» забивал восемь голов в плей-офф в 1990 году, когда в финале победил «Чикаго» (8:4). В итоге, тогда «Ойлерз» выиграли решающую серию и стали обладателями Кубка Стэнли.

В текущем сезоне они повели в первом раунде со счетом 2-1. Следующая игра между командами пройдет 9 мая в Лос-Анджелесе.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд. 3-й матч.

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эмонтон Ойлерз» - 2:8 (0:2, 2:3, 0:3)

Голы:
0:1 – Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 3:50
0:2 – Хаймен (Бэрри, Макдэвид), 6:07 (Бол.)
0:3 – Кейн (Сиси), 26:27
0:4 – Хаймен (Драйзайтль), 27:42
0:5 – Кейн (Пулюярви, Сиси), 26:27
1:5 – Копитар, 30:07
2:5 – Дано (Копитар, Кемпе), 37:29 (Бол.)
2:6 – Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Хаймен), 54:19
2:7 – Ньюджент-Хопкинс (Райан, Арчибальд), 55:40
2:8 – Кейн (Сиси, Ньюджент-Хопкинс), 59:40

Счет в серии: 1-2

источник: «Советский спорт»
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