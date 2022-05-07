Дубль Михеева по пустым воротам помог «Торонто» обыграть «Тампу-Бэй» и повести в серии

«Торонто» в гостях победил «Тампу-Бэй» со счетом 5:2 в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

В составе «кленовых листьев» забивали Морган Райли в большинстве (5-я минута), Колин Блэквелл, чьим ассистентом был в том числе россиянин Илья Любушкин (10), Давид Кампф (26) и Илья Михеев, дважды поразивший пустые ворота (59, 60).

У «молний» большинство реализовал Росс Колтон, которому помог Михаил Сергачев (32), автором второй шайбы стал Ондржей Палат (46). Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отбил 31 из 34 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Торонто» повел в серии со счетом 2-1. Следующий матч между командами пройдет 9 мая в Тампе.

Кубок Стэнли

1-й раунд. 3-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Торонто Мэйпл Лифс» - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы:

0:1 – Райли (Марнер, Бантинг), 4:52 (Бол.)

0:2 – Блэквелл (Энгвалл, Любушкин), 9:44

0:3 – Кампф, 25:52

1:3 – Колтон (Палат, Сергачев), 31:03 (Бол.)

2:3 – Палат (Макдона, Киллорн), 45:43

2:4 – Михеев (Энгвалл), 58:20 (П.В.)

2:5 – Михеев (Энгвалл), 59:55

Вратари: Василевский 31/34 – Кэмпбелл 32/34.

Счет в серии: 1-2