24 сейва Кочеткова не уберегли «Каролину» от поражения в матче против «Бостона» в плей-офф НХЛ

«Каролина» в гостях проиграла «Бостону» со счетом 2:4 в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

За «ураганов» забивали Винсент Трочек (10-я минута) и Джейкоб Славин (52). Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

В составе «Брюинз» заброшенными шайбами отличились Чарли Койл в меньшинстве (18), Брэд Маршан (26), Давид Пастрняк (35) и Тэйлор Холл (45). Последние два гола были забиты при численном преимуществе.

«Бостон» сократил отставание в серии и теперь уступает 1-2. Следующий матч между командами пройдет завтра на льду «Брюинз».

Кубок Стэнли

1-й раунд. 3-й матч.

«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз» - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы:

0:1 – Трочек (Смит), 9:17

1:1 – Койл (Дебраск), 17:6 (Мен.)

2:1 – Маршан (Бержерон), 25:41

3:1 – Пастрняк (Койл, Маршанд), 34:53 (Бол.)

4:1 – Холл (Маршан, Пастрняк), 44:08 (Бол.)

4:2 – Славин, 51:30

Вратари: Сваймен 25/27 – Кочетков 24/28.

Счет в серии: 1-2