Пресс-служба НХЛ: Кирилл Капризов, ты подлый человек

Пресс-служба НХЛ оставила запись в соцсети, посвященную форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову.
Напомним, в третьем матче серии против «Сент-Луиса» российский нападающий набрал 2 (1+1) очка и помог команде одержать разгромную победу (5:1).
К слову, экс-игрок ЦСКА забросил шайбу от щитка голкипера «Блюз» Вилле Хуссо.
«Кирилл Капризов, ты подлый, подлый человек», – говорится в сообщении пресс-службы.
Добавим, что «Миннесота» повела в серии – 2-1. Следующий матч состоится 8 мая и пройдет на домашней арене «Сент-Луиса».
источник: NHL (НХЛ)