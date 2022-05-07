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Воробьев назвал прошедший сезон «Металлурга» фантастическим

Команда из Магнитогорска уступила ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
07 мая 2022 11:59
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил прошедший сезон для своей команды.

«У нас был фантастический сезон не только в плане очков, победы в регулярке и выхода в финал. Главное — мы показывали хоккей, который давно уже ушёл, это своего рода прорыв. Не знаю, когда в последний раз такой хоккей был в КХЛ. Может, при Белоусове, а может, и вовсе не было. Единственное, что вишенка на торте оказалась подпорчена, последние три игры сезона нам не удались», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, в только что завершившемся сезоне «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, где в семиматчевой серии уступил ЦСКА, ведя по ее ходу 3-1.

Накануне клуб сообщил о том, что на два года продлил контракт с Воробьевым.

Добавим, что 47-летний специалист уже выигрывал с «Металлургом» главный трофей КХЛ, когда в финале привел команду к победе над тем же ЦСКА (4-3) в 2016 году.

источник: Чемпионат.com
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