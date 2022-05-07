Шведский голкипер «Спартака» Данск заявил, что не намерен возвращаться в Россию

Голкипер «Спартака» Оскар Данск рассказал о своем нежелании возвращаться в стан московского клуба перед началом сезона-2022/23.

Отметим, что летом прошлого года руководство красно-белых заключило с 28-летним шведом двухлетний контракт. С тех пор он отыграл за команду 22 матча в КХЛ.

– У меня имелись сложности с контрактом не только в финансовом плане, но и в правовом. В соглашении имеются пункты, по которым мне нужно было вернуть деньги. Я не собираюсь возвращаться в Россию. В данный момент мой агент ведет переговоры с клубом. Очень надеюсь, что он решит этот вопрос, – цитирует Данска Expressen.

Добавим, что ранее в своей карьере Данск выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Вегас Голден Найтс».