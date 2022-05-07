Радулов не поможет «Далласу» в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Калгари»

Стало известно о том, что форвард «Даллас Старз» Александр Радулов не примет участие в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Калгари Флэймз».

Как сообщает журналист Мэттью Дефранк на одной из своих страниц в соцсетях, место 35-летнего россиянина в составе команды займет представитель Словакии Мариан Студенич.

Отметим, что в нынешнем сезоне Радулов отыграл за «Даллас 73 матча», забросив четыре шайбы и отдав 18 голевых передач. В двух встречах плей-офф нападающий не отличился результативными действиями.

В данный момент «Даллас» и «Калгари» одержали по одной победе в серии. Третья игра пройдет 8 мая.