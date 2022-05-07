Тренер «Тампы-Бэй» Купер назвал Василевского лучшим голкипером в мире

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался по поводу игры голкипера клуба Андрея Василевского.

Отметим, что в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:5) 27-летний россиянин оформил 31 сейв из 34 возможных.

– Считаю, что наши ворота защищает лучший голкипер в мире. Твоего вратаря можно попросить сделать так много… Ребята должны лучше играть перед ним, – приводит слова Купера журналист Джо Купер на одной из своих страниц в соцсетях.

Добавим, что в данный момент «Тампа-Бэй» уступает «Торонто» в серии со счетом 1-2. Четвертый матч между командами состоится 9 мая на домашней арене «Лайтнинг».