«Вашингтон» крупно обыграл «Флориду» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ, у Овечкина гол и передача

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке одержали разгромную победу над «Флоридой Пантерз» (6:1) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал российский нападающий хозяев Александр Овечкин, отличившийся заброшенной шайбой на 51-й минуте и записавший на свой счет результативный пас. По голу забили Ти Джей Оши (20), Маркус Юханссон (30), Тревор ван Римсдайк (39), Джон Карлсон (56) и Гарнет Хэтэуэй (60). Голкипер Илья Самсонов оформил 29 сейвов из 30 возможных.

Соперник ответил точным броском Джонатан Юбердо (3). Вратарь Сергей Бобровский отразил 25 бросков.

Таким образом, «Вашингтон» вышел вперед в серии – 2-1. Четвертая игра между командами состоится 10 мая на арене «Кэпиталз».