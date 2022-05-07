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«Филадельфия» объявила о подписании однолетнего контракта с голкипером ЦСКА Федотовым

Недавно хоккеист вместе с армейцами стал обладателем Кубка Гагарина.
07 мая 2022 22:58
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» сообщила о том, что к клубу присоединился вратарь ЦСКА Иван Федотов.

По информации источника, 25-летний россиянин подписал с командой НХЛ однолетний контракт.

Отметим, что 2015 году Федотов был выбран «Филадельфией» в седьмом раунде драфта под общим 188-м номером. В прошедшем сезоне хоккеист помог ЦСКА завоевать Кубок Гагарина. Всего в КХЛ он отыграл 115 матчей.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине Федотов в составе сборной России стал обладателем серебряных медалей турнира.

источник: ХК «Филадельфия Флайерз»
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