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Шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» победить «Питтсбург»

Встреча завершилась победой «Пингвинз» со счетом 7:4.
08 мая 2022 08:51

Состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Пингвинз» со счетом 7:4.

В составе победителей по дублю оформили Эван Родригес и Джефф Картер. Еще по шайбе забросили Брок Макгинн, Дэнтон Хайнен и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Евгений Малкин очков не набрал.

У «Рейнджерс» отличились Каапо Какко, Фрэнк Ватрано, Эндрю Копп и Артемий Панарин. Для российского хоккеиста эта шайба стала 12-й в плей-офф НХЛ. Панарин вышел на 22-е место по голам в Кубке Стэнли среди россиян, сравнявшись с Сергеем Макаровым. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 11 бросков из 15. Заменивший Шестеркина после первого периода Александр Георгиев в оставшееся время совершил 19 сэйвов.

источник: «Советский спорт»
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