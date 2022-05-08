«Колорадо» одержать третью победу в серии с «Нэшвиллом» в Кубке Стэнли

Состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 7:3.

В составе победителей дубль оформил Габриэль Ландеског. Еще по шайбе забросили Арттури Лехконен, Натан Маккиннон, Назем Кадри, Девон Тэйвз и Валерий Ничушкин. Для российского нападающего это был первый гол в текущем плей-офф.

За «Предаторз» забивали Мэтт Дюшейн, Ээли Толванен и Роман Йози. Российский нападающий Яков Тренин очков не набрал.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Колорадо». Следующим матч между командами пройдет 10 мая.