Форвард СКА Кузьменко может продолжить свою карьеру в одном из клубов НХЛ

Команды НХЛ интересуются возможностью подписания контракта с нападающим СКА Андреем Кузьменко.

Как сообщает Sportsnet, 26-летний хоккеист встретился с представителями «Вегас Голден Найтс», «Каролины Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз».

Также отмечается, что с россиянином также хотят заключить трудовое соглашение «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Ранее стало известно, что форвард определится со своим будущим клубом в июне.

Напомним, что Кузьменко выступает за СКА с 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 61 матче армейцев, забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета ЦСКА.