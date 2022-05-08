Сборная Швеции обыграла Финляндию и выиграла Евротур

Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в заключительном матче Евротура. Встреча завершилась со счетом 4:3.
В составе победителей по шайбе забросили Макс Фриберг, Юаким Нордстрем, Йоэль Келльман и Эмиль Бемстрем. У проигравших отличились Харри Песонен и Сакари Маннинен. Последний оформил дубль.
Таким образом, шведская сборная выиграла Евротур. В активе команды 23 очка. Второе место – за финской сборной (18 очков). На третьей позиции расположились чешские хоккеисты, добывшие 17 очков.
Добавим, что сборную России отстранили от Евротура. Национальная команда осталась на четвертой строчке. В ее активе 13 очков.
источник: «Советский спорт»