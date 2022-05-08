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Сборная России выиграла St. Petersburg Cup, победив в финале Белоруссию

Российская команда одержала три победы в трех сыгранных матчах на турнире.
08 мая 2022 21:29
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты сборной России обыграли Белоруссию (3:2) в финальном матче товарищеского турнира St. Petersburg Cup.

Отметим, что очная встреча национальных команд прошла сегодня, 8 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный». У россиян шайбы забросили Данил Башкиров (14-я минута), Марат Хуснутдинов (20) и Илья Сафонов (29). Соперник ответил голами Степана Звягина (4) и Александра Скоренова (8).

Таким образом, сборная России стала обладателем трофея. Ранее на турнире коллектив победил молодежную российскую команду (4:2) и Белоруссию (3:0).

источник: «Советский спорт»
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