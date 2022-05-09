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«Миннесота» уступила «Сент-Луису» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ, Капризов забросил одну шайбу

В нынешнем сезоне россиянин набрал 114 (52+62) очков в 85 встречах.
09 мая 2022 08:27
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» в гостях проиграли «Сент-Луис Блюз» (2:5) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды по дублю на свой счет записали Джордан Кайру, отличившийся на 5-й и 32-й минутах, и Дэвид Перрон (31, 59). Еще один гол забил Райан О'Райли (60). Российский форвард Павел Бучневич оформил один результативный пас.

Соперник ответил голами Кирилла Капризова (15) и Мэттью Болди (43). Россиянин забросил свою пятую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Таким образом, «Сент-Луис» сравнял счет в серии – 2-2. Пятая игра между командами состоится 11 мая на арене «Миннесоты».

источник: «Советский спорт»
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