Два голевых паса Кучерова помогли «Тампе-Бэй» одержать домашнюю победу над «Торонто»

Четвертый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Торонто Мэйпл Лифс» завершился победой хозяев со счетом 7:3.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал российский нападающий «молний» Никита Кучеров, сделавший два результативных паса. Шайбы забросили Стивен Стэмкос (2), Пьер-Эдуард Белльмар (6), Патрик Марун (8), Росс Колтон (24, 58), Кори Перри (26) и Ондржей Палат (55). Голкипер Андрей Василевский оформил 22 сейва из 25 возможных. Защитник Михаил Сергачев отличился одним ассистом.

В составе гостей голы забили Уильям Нюландер (43, 53) и Джейк Маззин (56). Россияне Илья Любушкин и Илья Михеев не смогли набрать результативные очки.

Таким образом, «Тампа» сравняла счет в серии – 2-2. Пятый матч между командами пройдет 11 мая в Торонто.