Быков отреагировал на перенос этапа Евротура из России в Швейцарию

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков отреагировал на информацию о переносе этапов Евротура из РФ в Швейцарию в следующих двух сезонах.

«Всем видно, что политика не просто вмешивается, а грязными руками залезла в спорт и другие отрасли жизни, культуры и экономики», - приводит слова Быкова «Спорт день за днем».

Напомним, что ранее российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Также Россия была лишена права проведения нескольких турниров, в том числе чемпионат мира по хоккею.