Сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею

Федерация хоккея Канады опубликовала состав мужской национальной команды на чемпионат мира в Финляндии.
Вратари: Крис Дриджер («Сиэтл»), Мэтт Томкинс («Фрелунда», Швеция) Логан Томпсон («Вегас»).
Защитники: Ник Холден («Оттава»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Тома Шабо («Оттава»), Райан Грэйвз («Нью-Джерси»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Дайсин Майо («Аризона»), Зак Уайтклауд («Вегас»).
Нападающие: Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Джош Андерсон («Монреаль»), Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»), Мэтью Барзэл («Айлендерс»), Ноа Грегор («Сан-Хосе»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Морган Гики («Сиэтл»), Максим Комтуа («Анахайм»), Кент Джонсон («Коламбус»), Дилан Козенс («Баффало»), Адам Лаури («Виннипег»), Эрик О'Делл (без клуба), Николя Руа («Вегас»), Коул Силлинджер («Коламбус»).
На групповом этапе сборная Канады сыграет в Хельсинки против национальных команд Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.
Напомним, что сборные России и Белоруссии были отстранены от турниров под эгидой IIHF.
Чемпионат мира пройдет с 13 по 29 мая.