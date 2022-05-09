Сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею

У Кучерова два паса и важная победа, у Капризова — гол и несмертельное поражение. Русские звезды в Кубке Стэнли (видео)

Две голевые передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Торонто» (7:3) и сравнять счет в серии первого раунда плей-офф (2-2), а вот гола Кирилла Капризова не хватило «Миннесоте» для победы над «Сент-Луисом» (2:5, 2-2).