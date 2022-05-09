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Генеральный менеджер «Сан-Хосе» объяснил продление контракта с Барабановым

Соглашение рассчитано на два года.
09 мая 2022 21:44

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Сан-Хосе» Джо Уилл дал комментарий после решения продлить контракт с российским нападающим Александром Барабановым.

«Александр провел очень хороший первый полный год в НХЛ, показав, что он стабильно набирает очки и является хорошим плеймейкером», - приводит слова Уилла пресс-служба «Шаркс».

Отмечается, что соглашение рассчитано на два года. Зарплата игрока составит пять миллионов долларов.

В текущем сезоне россиянин провел 70 матчей и набрал 39 (10+29) очков.

источник: ХК «Сан-Хосе Шаркс»
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