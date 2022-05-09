Сборная Словакии назвала состав на чемпионат мира по хоккею

Словацкий хоккейный союз опубликовал состав мужской национальной команды на чемпионат мира в Финляндии.
Вратари: Патрик Рыбар, Адам Гуска, Матей Томек.
Защитники: Мартин Гернат, Мартин Бучко, Марио Грман, Шимон Немец, Михал Иван, Петер Черешняк, Даниэль Гахулинец, Мислав Росандич.
Нападающие: Юрай Слафковски, Роберт Лантоши, Адам Лишка, Андрей Коллар, Михал Криштоф, Адам Сикора, Марио Лунтер, Якуб Минарик, Кристан Поспишил, Алекс Тамаши, Павол Регенда, Милош Роман Самуэль Такач, Томаш Татар.
На групповом этапе сборная Словакии сыграет в Хельсинки против национальных команд Канады, Германии, Швейцарии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.
Напомним, что сборные России и Белоруссии были отстранены от турниров под эгидой IIHF.
Чемпионат мира пройдет с 13 по 29 мая.