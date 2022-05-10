Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Рейнджерс», Шестеркин отразил 24 броска

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на своей площадке оказался сильнее «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Пингвинз».
В составе победителей отличились Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Майк Мэтисон, Марк Фридман, Дэнтон Хайнен, Джефф Картер и Евгений Малкин.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Алекси Лафренье и Адама Фокса. Нападающий Артемий Панарин сделал голевую передачу. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 30. Александр Георгиев вышел во втором периоде и совершил сейвов сэйвов.
Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч между командами состоится 12 мая. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.
НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд
«Питтсбург» – «Рейнджерс» – 7:2 (1:1, 5:1, 1:0)
Голы:
0:1 – 3 Лафреньер (Шнайдер)
1:1 – 12 Кросби (Летанг, Генцел)
2:1 – 24 Мэтисон (Кросби)
3:1 – 24 Генцел (Кросби, Раст)
4:1 – 32 Фридман (Бойл, Блюгерс)
4:2 – 35 Фокс (Зибанежад, Панарин)
5:2 – 39 Хейнен (Летанг)
6:2 – 40 Картер (Цукер)
7:2 – 53 Малкин (Капанен)
Вратари: Доминге 22/24 – Шестеркин 24/30, Георгиев 10/11. Счет в серии: 3-1