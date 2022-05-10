«Флорида» сравняла счет в серии с «Вашингтоном», несмотря на шайбу Кузнецова и передачу Овечкина

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида» на выезде оказалась сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Пантерз».
Победную шайбу забросил Картер Вераге, оформивший в матче дубль. Также один гол в основное время забил Сэм Райнхарт. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 16.
У хозяев отличились Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов. Капитан «столичных» Александр Овечкин сделал ассист. Голкипер Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32.
Таким образом, счет в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 12 мая. Стартовая сирена прозвучит в 02:30 по московскому времени.
НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд
«Вашингтон» – «Флорида» – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
1:0 – Оши ( Бэкстрем, Карлсон), 7:15
1:1 – Верхаг (Экблад), 14:08
2:1 – Кузнецов (Оши, Овечкин), 49:31
2:2 – Райнхарт (Барков, Юбердо),57:56
2:3 – Верхаг (Экблад, Беннетт), 64:57
Вратари: Самсонов 29/32 – Бобровский 14/16.
Счет в серии: 2-2