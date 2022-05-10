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«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» и первым вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, Ничушкин забросил шайбу

Встреча прошла на льду «Бриджстоун Арены».
10 мая 2022 08:44

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» на выезде оказался сильнее «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Эвеланш».

В составе победителей отличились Андре Бураковски, Кейл Макар, Девон Тэйвз, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.

Хозяева ответили дублем в исполнении Якова Тренина. Также заброшенной шайбой отметился Филип Форсберг.

Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо». В четвертьфинале турнира «Эвеланш» сразятся с победителем пары «Миннесота» - «Сент-Луис».

НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд
«Нэшвилл» – «Колорадо» – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы:
0:1 – Бураковски (Байрэм, Комфер), 1:56
1:1 – Тренин (Сиссонс), 19:59
1:2 – Макар (Комфер), 33:33
2:2 – Тренин (Жанно, Сиссонс), 36:49
3:2 – Форсберг (Дюшен, Экхольм), 43:58
3:3 – Тэйвс (Бураковски, Джонсон), 48:55
3:4 – Ничушкин (Бураковски, Макар), 52:02
3:5 – Маккиннон (Макар), 59:04
Вратари: Ингрэм 33/37 – Францоуз 28/31.
Счет в серии: 0-4

источник: «Советский спорт»
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