«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» и первым вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, Ничушкин забросил шайбу

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» на выезде оказался сильнее «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Эвеланш».
В составе победителей отличились Андре Бураковски, Кейл Макар, Девон Тэйвз, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.
Хозяева ответили дублем в исполнении Якова Тренина. Также заброшенной шайбой отметился Филип Форсберг.
Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо». В четвертьфинале турнира «Эвеланш» сразятся с победителем пары «Миннесота» - «Сент-Луис».
НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд
«Нэшвилл» – «Колорадо» – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы:
0:1 – Бураковски (Байрэм, Комфер), 1:56
1:1 – Тренин (Сиссонс), 19:59
1:2 – Макар (Комфер), 33:33
2:2 – Тренин (Жанно, Сиссонс), 36:49
3:2 – Форсберг (Дюшен, Экхольм), 43:58
3:3 – Тэйвс (Бураковски, Джонсон), 48:55
3:4 – Ничушкин (Бураковски, Макар), 52:02
3:5 – Маккиннон (Макар), 59:04
Вратари: Ингрэм 33/37 – Францоуз 28/31.
Счет в серии: 0-4